'Grávida de Taubaté' se converte e fala pela 1ª vez após polêmica

Há 12 anos, o Brasil se surpreendia e sensibilizava com a história de Maria Verônica Santos, a Grávida de Taubaté. Acompanhada pelos apresentadores do “Hoje em Dia”, da Record, a pedagoga compartilhou os desafios de uma gravidez de quadrigêmeas.

Pedindo ajuda com os gastos das “Marias”, Verônica protagonizou uma cena que marcou a televisão nacional. Ao lado de Edu Guedes e Chris Flores, os então apresentadores do programa de entretenimento se emocionaram com o relato até descobrirem que a gestação era uma farsa.