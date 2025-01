Com Blogueirinha, DiaTV grava especial em Fortaleza; saiba mais

Fortaleza foi escolhida como o local para as gravações do especial “Dia de Verão”, da DiaTV. Marcadas para os dias 25 e 26 de janeiro, elas acontecem na Praia dos Crush, localizada no bairro Praia de Iracema.

Para as filmagens do programa, desembarcam na capital cearense os influenciadores Lorelay Fox e Bloguerinha, além de Eduardo Camargo e Fih Oliveira, do Diva Depressão.