Zezé vê filha ‘todos os dias pela babá eletrônica’, diz Graciele

Clara, filha do casal Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, nasceu no dia 25 de outubro

Ao ser questionada sobre o papel do marido, Zezé Di Camargo , a influencer não deixou de elogiar o sertanejo, que, mesmo distante por conta da agenda de shows, se faz presente virtualmente.

A modelo Graciele Lacerda usou seu perfil nas redes sociais na quinta-feira, 2, para falar sobre maternidade, detalhando os cuidados nos primeiros dias de vida da filha Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro .

A mãe de primeira viagem passou o Réveillon com a bebê e sem a companhia do sertanejo. Mas, segundo ela: “Ele está fazendo show, e estamos morrendo de saudades! Mas vamos tentar estar juntos por vídeo na hora da virada”.

Recentemente, o casal compartilhou vídeos realizando aulas de primeiros cuidados com um recém-nascido. Mesmo já sendo pai de três filhos – sendo um deles a também cantora Wanessa Camargo, frutos do relacionamento com Zilu –, o cantor Zezé decidiu fazer o curso especial de paternidade nessa nova fase da vida.