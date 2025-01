Rita Lee faria 77 anos hoje, mas mudou a data de aniversário; entenda

A cantora, ícone da música brasileira, faria aniversário hoje, 31 de dezembro, mas mudou a data do aniversário por um motivo curioso

Os fãs e a família da cantora postaram uma série de homenagens nas redes sociais. Com a saudade, veio a lembrança de um fato curioso: Rita não comemorava mais o aniversário em 31 de dezembro , e sim no dia 22 de maio.

Nesta terça-feira, 31 de dezembro, a eterna rainha do rock brasileiro, Rita Lee , completaria 77 anos. A cantora, compositora e escritora, falecida em maio de 2023, deixou um reconhecido legado na música nacional e nos discursos pela liberdade e autenticidade.

As comemorações da virada sempre roubavam o protagonismo, e seus amigos geralmente estavam distantes. "Nunca tive uma festa minha. É sempre: 'Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser'. Queria uma festa só para mim ", disse à jornalista Renata Ceribelli.

Durante uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, em 2020, Rita Lee explicou que mudou a data de seu aniversário porque, nascida em 31 de dezembro, último dia do ano, nunca teve uma festa exclusivamente sua .

Assim, Rita escolheu 22 de maio como nova data de celebração, coincidente com o dia de Santa Rita de Cássia, a quem era devota.

Seu velório, realizado no Planetário do Parque Ibirapuera, foi aberto ao público e atraiu milhares de fãs, que prestaram suas últimas homenagens. O corpo da cantora foi cremado em uma cerimônia reservada, com a presença de familiares e amigos íntimos.

Em abril de 2022, a cantora Rita Lee anunciou que se recuperou do câncer de pulmão que enfrentava há pelo menos um ano Crédito: Reprodução/Instagram @ritalee_oifcial

Com uma carreira marcada por hits como Ovelha Negra, Lança Perfume e Mania de Você, Rita Lee segue imortalizada como um dos maiores nomes da música brasileira. A artista deixou três filhos – João, Antônio e Beto – e seu marido e parceiro musical, Roberto de Carvalho, que não pouparam homenagens nesta terça-feira, 31.