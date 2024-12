Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia reservada

A atriz Isis Valverde se casou no civil na última terça-feira, 24, com o empresário Marcus Buaiz. A cerimônia aconteceu na mansão do casal na noite de véspera de Natal e contou com a presença de familiares e amigos próximos.

