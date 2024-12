Iza valoriza ajuda de Yuri Lima e seus familiares em retorno a sua carreira

“Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios. Todo mundo acaba se revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo para retomar os compromissos profissionais”, relatou Iza quando marcou presença em um evento de beleza.

“A saudade faz parte, mas sei que ela está segura e com uma rede de apoio incrível. Quero mostrar para a minha filha que ela tem uma mãe que gosta muito do que faz”, frisa a artista.

Aliás, Iza confessa que a maternidade teve uma grande influência para enxergar a vida sob uma nova ótica. Afinal, a impressão é de que as situações se tornam mais simples em comparação à obrigação de cuidar de um bebê.

“Agora, aquilo que parecia difícil, não é mais. Acho que não tem nada mais complexo do que ser mãe, nenhuma responsabilidade maior do que cuidar de um ser humano, criar um ser humano. Isso é muito mais importante, mas acaba suavizando outra coisa, que é tão importante quanto, que é o meu trabalho. Aquilo parecia ser difícil no meu trabalho, mas agora está parecendo tranquilo. Venho trabalhar com outra energia”, concluiu.

Nala nasceu no dia 13 de outubro e recebeu bastante carinho nas redes sociais, tanto do pai quanto da mãe. Durante a gravidez da bebê, Yuri e Iza acabaram terminando o namoro após mensagens de cunho sexual por parte do ex-jogador com outra mulher virem à tona. Porém, os dois se reaproximaram e hoje cuidam juntos da filha.