Yuri Lima registra momento fofura com Nala, sua filha com Iza

O jogador Yuri Lima voltou a publicar um registro com Nala, sua filha com Iza. Nesta sexta-feira (29), o ex-Mirassol exibiu uma imagem com a pequena dormindo em seu colo. No registro, ele demonstrou seu carinho com a filha, que aparece de bruços junto ao pai. O jogador ainda incluiu o desenho de um coração na postagem. Esta é a segunda vez em menos de uma semana que Yuri Lima exibe uma foto com a bebê.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na última terça-feira (26), o jogador fez uma publicação em que aparecia de olho em Nala, que descansava no bebê conforto. Ele também assistia a uma live do streamer Gaulês.

Nala nasceu no dia 13 de outubro e recebeu bastante carinho nas redes sociais tanto do pai quanto da mãe. Durante a gravidez da bebê, Yuri e Iza acabaram terminando o namoro após mensagens de cunho sexual por parte do ex-jogador com outra mulher virem à tona. Porém, os dois se reaproximaram e hoje cuidam juntos da filha. Atualmente, Yuri Lima está sem clube e não confirmou se retornará às atividades. Sua última equipe foi o Mirassol, com quem rescindiu amigavelmente em agosto.