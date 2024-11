Ave símbolo do Brasil? Resposta no Show do Milhão surpreende público

“Qual é a ave símbolo do Brasil?” Foi com essa pergunta que Thaisa, participante no Show do Milhão, saiu do quadro no Programa Silvio Santos sem levar R$ 100 mil.

A jovem recebeu quatro opções no domingo, 24: tucano, arara, sabiá-laranjeira e tuiuiú. Mas a resposta correta surpreendeu até o público nas redes sociais.