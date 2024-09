TV Colosso ganha exibição especial em outubro; saiba mais

Um dos programas infanto-juvenis mais populares da televisão na década de 1990, a TV Colosso está de volta. Após 30 anos da estreia na programação da Globo, a TV Colosso retorna com edição especial em outubro no Canal Viva .

Compartilhando a audiência com o Xuxa Park, a TV Colosso marcou gerações e conquistou fãs para além do público infantil. No grupo canino, Priscila, Gilmar, Thunderdog, Paulo Paulada, Capachão, Borges representavam os trabalhadores de uma emissora de TV.

Com o último episódio indo ao ar em janeiro de 1997, a TV Colosso terá nova exibição a partir do dia 7 de outubro, durante a programação especial do Dia das Crianças no Canal Viva. Ao todo, 40 episódios especiais vão ser transmitidos na faixa das 9h50min da emissora.



TV Colosso no Viva