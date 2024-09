Banco de luxo jogado por Daniela Mercury custa R$ 2,1 mil

Explicando ter ficado “chateada” por seu pedido de remover o banco do espaço não ter sido atendido, a cantora de axé afirmou que o palco é o seu “lugar de expressão artística” e que não poderia seguir com a apresentação junto com o móvel.

O caso aconteceu durante a edição de 2024 da Casacor – mostra de design e arquitetura que ocorre em diversos estados do País – que promoveu um show da artista para o público presente no evento baiano.

A cantora Daniela Mercury se envolveu em uma polêmica no sábado, 14, após arremessar um banco para fora do palco onde se apresentava em Salvador .

“Não foi sua culpa, banquinho. Mas você estava me impedindo de começar a minha performance como eu havia planejado. Então, querido banquinho, pela sua resistência (você é muito forte), decidi comprar você e deixar no centro da minha sala como símbolo do meu empoderamento e da minha liberdade”, escreveu a artista em publicação no Instagram.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Daniela Mercury joga banco que custa mais de R$ 2 mil

O banco em questão é um item da marca brasileira Tidelli Outdoor Living, empresa de design baiana que produz móveis de luxo para ambientes externos e possui lojas em diversos países.