Longlegs: onde assistir, elenco, duração, classificação e mais

Filme de terror "Longlegs" chamou a atenção da crítica especializada e é sucesso com o público. Saiba mais sobre a obra dirigida por Oz Perkins

Vencedor do Oscar, o ator Nicolas Cage interpreta um serial killer em "Longlegs", filme de terror que estreou nos cinemas no último dia 29 de agosto. O elenco também conta com Maika Monroe, de “Observador” e “A Bala de Deus”.

Com direção de Oz Perkins (Maria e João: O Conto das Bruxas), o filme acompanha a história de uma agente do FBI que investiga uma série de assassinatos e descobre segredos ligados aos crimes.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja a seguir onde assistir, mais sobre o elenco, história, origem e mais sobre a série.