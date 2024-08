Pé de Chinesa: conheça novela fake ‘dirigida’ por Glória Perez

A autora de novelas da Globo reagiu aos memes dos internautas sobre produção falsa feita por IA com Jade Picon e Davi Brito no elenco

O elenco incluiria também Giovanna Antonelli, Fernanda Montenegro, Marina Ruy Barbosa, Igor Rickli, Viih Tube, Maya Massafera e Gkay, entre outras figuras populares no Brasil.

A trama “fake”, que seria protagonizada por Jade Picon e o ex-BBB Davi Brito , apresentou reproduções dos figurinos do folhetim e até suposta autoria de Perez, que respondeu à confusão com muito humor: “Viva a imaginação!”

Com direito à abertura produzida por inteligência artificial (IA), uma brincadeira entre os internautas da rede social X (antigo Twitter) transformou uma novela falsa, intitulada “Pé de Chinesa” , em assunto comentado até por Glória Perez .

A produção feita por IA contou com a música "Lig-Lig-Lig-Lé", de Adriana Calcanhotto, na voz de Ney Matogrosso, para a sua abertura falsa. A canção já havia sido utilizada em uma novela verdadeira da Globo, “Negócio da China”.

O autor por trás dessa abertura da fic : pé de chinesa | merece todos os Oscar possíveis kkkkk #PeDeChinesa pic.twitter.com/rH8KkAJxYA — · o elias neto (@i3liasx) August 28, 2024

“Com o fim do Twitter, aonde vamos acompanhar Pé de Chinesa? Xandão pense nos fãs de Pé de Chinesa, pelo amor de Deus”, brincou um usuário na rede social, em referência à decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.