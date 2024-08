Beto Carrero inaugura área para fumantes com tema de cemitério em SC

Devido à decoração, alguns visitantes chegam a confundir o ambiente com uma nova atração de terror do parque.

O parque Beto Carrero World, em Penha, no Norte de Santa Catarina, inaugurou uma área temática para fumantes. Com cruzes, lápides e caixões, o cemitério está localizado na área temática Cowboyland, e fica em frente à área NERF Mania.

O Beto Carrero World tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Com atrações para todos os gostos, o empreendimento possui de brinquedos radicais, a espetáculos e cinema 3D.

Além disso, o parque também tem passeio de trem e possibilidade de fotos com personagens. Ao lado do cemitério está a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca de brinquedos Hasbro Inc.