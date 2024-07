Guia V&A: 4 formas de aproveitar este fim de semana em Fortaleza

Nada melhor do que aproveitar o período das férias com uma boa dose de alegria. Nesta época, sair para brincar, festejar, passear e realizar outras atividades de lazer é fundamental para viver e curtir o período ao máximo.

Não Vote em Mim

Que tal dar boas risadas? O cearense Moisés Loureiro sobe ao palco do Theatro Via Sul no dia 26 de julho para apresentar o show de humor “Não Vote em Mim”, apresentação montada a partir de eventos e personagens marcantes na corrida eleitoral cearense. Curiosidade: a sátira sobre eleições é apresentada somente em anos eleitorais.

Quando: 26 de julho, às 21 horas

26 de julho, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga, Fortaleza)

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 - Sapiranga, Fortaleza) Quanto: A partir de R$ 35 - vendas em Uhuul.com

A partir de R$ 35 - vendas em Uhuul.com Mais informações: @theatroviasulfortaleza

A Força da Água



O grupo de teatro Pavilhão da Magnólia apresenta, nos dias 27 e 28 de julho, o espetáculo “A Força da Água”, no Teatro Dragão do Mar. A peça traça o caminho historiográfico da seca no Ceará, de Dom Pedro até a atualidade, com relatos e documentos que denunciam a falta de acesso à água potável na região.

Quando: 27 e 28 de julho, às 20 horas



27 e 28 de julho, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza)



Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza) Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) - vendas em Sympla.com



R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) - vendas em Sympla.com Mais informações: @dragaodomar

Vem Brincar no MIS

Complete a frase: “No meu tempo, a gente brincava de...”. Para relembrar e proporcionar novas experiências entre pais e filhos, o Museu da Imagem e do Som Ceará (MIS) realiza, no dia 26 de julho, um encontro com várias brincadeiras, como amarelinha, elástico, pula corda, pedrinha, estátua, bolas de

gudes e pega varetas. É gratuito!