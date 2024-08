Discretos, Bernardinho e Ana Paula Araújo engatam namoro

A novidade do relacionamento do casal foi revelada pelo colunista Valmir Moratelli, da Veja. O casal está junto há cerca de quatro meses.

Conforme a publicação, Bernardinho compartilhou as notícias do namoro para amigos durante sua passagem nas Olimpíadas de Paris-2024, onde o técnico comandou o time brasileiro.

No comando do “Bom Dia Brasil”, na Globo, a jornalista Ana Paula Araújo mantém o relacionamento de forma discreta, tendo comentado somente com família e amigos próximos.