Buchecha celebra formatura aos 49 anos: ‘Hoje tá só love só love’

Com carreira no funk desde 1995, Buchecha concluiu os estudos na faculdade de Marketing Digital e celebrou formatura nas redes sociais

O cantor Buchecha compartilhou a sua mais nova conquista nesta sexta-feira, 9, em suas redes sociais. Atualmente com 49 anos de idade, o músico fluminense concluiu a graduação na faculdade de Marketing Digital e celebrou a formatura.

“Minha mãezinha querida tem mais um filho formado pela honra e glória de Deus, obrigado a todos que sempre torceram por mim, minha família, amigos e fãs”, escreveu na legenda da publicação.

Conhecido por todo o Brasil com os sucessos do funk no início da década de 1990 junto ao amigo e ex-parceiro Claudinho (1975-2002), como “Quero te encontrar” e “Fico assim sem você”, Buchecha relembra que precisou parar de estudar ainda adolescente para ajudar no sustento da família.