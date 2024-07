De férias do Cidade Alerta, Luiz Bacci paga divida de seguidores

Periodicamente afastado do posto de apresentador do "Cidade Alerta", Luiz Bacci vem movimentando suas redes sociais pagando dívidas de seguidores

Nas redes sociais, Luiz vem movimentando seus seguidores ao realizar sorteios, no qual paga a dívida do seguidor que vencer a premiação.

Luiz Bacci, jornalista e apresentador do Cidade Alerta, programa da Rede Record , vem ajudando seus seguidores nas redes sociais com o pagamento de dívidas bancárias a partir de sorteios.

A premiação realizada por Luiz Bacci possui ajuda de patrocinadores . Na manhã desta segunda-feira, 15, o jornalista publicou nos seus stories do Instagram uma foto com o logo da empresa patrocinadora e o seguinte texto: “Mande agora o valor da sua dívida por DM e torça! Quem sabe a gente não pague hoje seu boleto”.

Progressivamente, Luiz assumiu como apresentador do Cidade Alerta, em 2017, durante o tratamento de câncer do jornalista Marcelo Rezende (1951-2017). Hoje, prossegue no posto de apresentador no programa televisivo.

