Casamento de Stênio Garcia com Mari Saade é ‘aberto’, diz esposa

A atriz Marilene Saade comentou sobre o seu relacionamento com Stênio Garcia. Juntos há mais de 20 anos, os artistas vivem em um casamento “aberto”, no qual podem se relacionar com outras pessoas ainda estando em matrimônio.

“Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro”, detalhou Mari durante participação do programa de podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

