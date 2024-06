Namorado de Marcos Caruso se declara para ator: ‘Amor para vida’

O ator Marcos Caruso ganhou uma declaração de amor bastante apaixonada nas redes sociais. Publicando uma foto do casal em seu perfil nas redes sociais , Marcos Paiva, enfermeiro e namorado do ator, aproveitou para compartilhar seus sentimentos por Caruso.

Marcos Caruso e Marcos Paiva estão juntos desde 2018

Juntos desde 2018, o relacionamento ganhou destaque na internet em dezembro de 2022 após o ex-ator da Globo trocar alianças, dando a entender que estava noivo de Marcos Paiva.

Na época, o artista afirmou continuar com a “discrição de sempre” com os acontecimentos de sua vida pessoal. “Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos”, detalhou.