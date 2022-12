Marcos Caruso nega casamento: "compramos os anéis em uma feirinha"

Marcos Caruso nega ter se casado em Portugal com o técnico de enfermagem Marcos Paiva

Após fotos da troca de alianças repercutirem nas redes, Marcos Caruso negou ter se casado em Portugal com o técnico de enfermagem Marcos Paiva. A confusão foi explicada pelo próprio ator em entrevista ao portal Gshow, divulgada no início da tarde desta terça-feira, 20.

"Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto. E já acontece a repercussão de que houve casamento", explicou Marcos Caruso.

O casal, que está em um relacionamento desde 2018, foi para Portugal para comemorar o sucesso da peça "Trair e coçar é só começar", escrita pelo artista em 1986. "Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos.", conclui Caruso.



