K-Pop: Cha Eun-woo, do Astro, chega ao Brasil e é recebido por fãs

Idol do grupo de K-pop Astro, Cha Eun-woo está no Brasil para show neste sábado, 1º, em São Paulo

Conhecido por sua atuação em k-dramas, como “Beleza Verdadeira” e “Gangnam Beauty”, ambas séries disponíveis na Netflix, Eun-woo também é idol de k-pop e membro do grupo Astro.

Cercado de seguranças, Cha Eun-woo foi recebido por diversos fãs que o aguardavam no saguão do aeroporto internacional .

O ator e cantor sul-coreano Cha Eun-woo chegou ao Brasil. O artista de 27 anos de idade desembarcou nesta sexta-feira, 31, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O músico está no Brasil para um show neste sábado, 1º de junho. Trazendo a turnê "Just One Ten Minute: Mystery Elevator", a apresentação acontece na casa de shows Vibra, localizada na cidade de São Paulo.



Confira imagens da chegada de Cha Eun-woo no Brasil:

EU VI O EUNWOO!!!! ELE É A COISA MAIS LINDA DO MUNDO, ELE TAVA SORRINDO COM OS OLHOS AAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/womLkWbwzJ — nina (@dongminentity) May 31, 2024