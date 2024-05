Padre abençoa bar do Zeca Pagodinho: ‘Cervejinha não é pecado’

Padre Jorjão, do Rio de Janeiro, abençoa novo bar de Zeca Pagodinho; estabelecimento foi abençoado com Pai Nosso e água benta

O cantor Zeca Pagodinho abriu um novo bar no Rio de Janeiro. Levando seu próprio nome, o estabelecimento localizado no bairro Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, foi inaugurado na quarta-feira, 22.

No evento de inauguração, a festa contou com a presença de nomes relevantes da cena artística nacional, como os músicos Xande de Pilares e Moacyr Luz, que cantaram sucessos do samba, e do ator Hélio de La Peña.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Zeca Pagodinho anuncia show comemorativo em Fortaleza em setembro