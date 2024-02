Lexa é pedida em casamento por Ricardo Vianna na Noruega

Lexa foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna, durante viagem à Noruega, nesta segunda-feira, 26.

O anúncio foi feito por Vianna em seu perfil do Instagram. “ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico”, escreveu o ator.

