Wesley Safadão vai gravar "TBT 3" dentro da Arena Castelão

O cantor Wesley Safadão revelou no Garota Vip Fortaleza 2024 que a gravação do projeto "TBT do Safadão 3" será feita na Arena Castelão em dezembro deste ano. O anúncio foi feito na madrugada de domingo, 28. No evento, além de Wesley Safadão, também se apresentaram o cantor Luan Santana, a dupla Mari e Rayane e, em trio elétrico, o baiano Léo Santana.

O forrozeiro afirmou que a gravação deve ocorrer no dia 14 de dezembro e que será mais um marco importante em sua carreira. “Eu só não fiz ainda uma coisa na cidade de Fortaleza. É ali dentro (apontando para a Arena Castelão), naquele estádio, com a arquibancada cheia. E eu vou começar a sonhar junto com vocês a partir de agora”.

Safadão também anunciou nas redes sociais que os ingressos começarão a ser vendidos a partir do dia 15 de maio. "Fortaleza, eu te amo demais! Ingressos esgotados, mais de 40 mil pessoas presentes ontem no nosso @GarotaVip. Mais uma vez, fizemos história, mas não vamos parar por aqui".