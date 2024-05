Condomínio de luxo no Rio vai à Justiça para impedir reality show

De acordo com as informações, uma mansão no condomínio está realizando festa e a gravação de um "reality show" que tem incomodado os outros moradores

Moradores de um condomínio de alto padrão realizaram um abaixo assinado e entraram na Justiça para impedir que um “reality show” seja gravado em uma das residências do local. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Segundo o jornalista, o proprietário de um dos imóveis do condomínio, encontrado nas redes pelo nome “Mansão 40 graus”, passou a alugá-lo para eventos. As inúmeras festas e o grande fluxo de pessoas, no entanto, não agradou à vizinhança.

De acordo com Associação dos Moradores das Vivendas do Bosque, responsável pela administração do condomínio, a situação piorou em fevereiro. Além das festas, um “reality show” estaria sendo gravado.