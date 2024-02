Após 12 anos no SBT, Matheus Ceará "A Praça é Nossa"

Por meio das redes sociais, o humorista Matheus Ceará anunciou que está de saída do SBT. Ele estava há 12 anos na emissora e fazia parte do elenco do humorístico "A Praça é Nossa".

Ele publicou uma carta aberta destinada a Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador de A Praça é Nossa, no Instagram. Matheus disse que foram anos de respeito imenso ao apresentador e ao programa.

"Foram 12 anos da mais pura alegria e a maior troca de carinho e cumplicidade, aprendi a ser um humorista melhor, um homem melhor, um pai melhor”, complementa.