Xand Avião sobre gravar música com Juliette: ‘Não é cantora ainda’

Ainda durante o podcast, Xand disse que a campeã do BBB 21 está aprendendo a usar sua voz. “A Juliette não é cantora, fizeram uma cantora nela”, reiterou, alegando que as pessoas ficavam a cobrando para cantar bem.

Mas também declarou que ficou impressionado com a potência vocal dela durante a gravação do seu DVD, mas mesmo assim insistiu em sua opinião inicial.

"No DVD que eu gravei com ela, eu fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tem. Afinada ela é, sempre foi. Mas cantor não é só afinar, é saber usar a respiração na hora certa, e isso ela está aprendendo com o tempo”.

Lançamento do DVD Mixtura

Xand Avião lança no dia 26, seu novo projeto audiovisual, batizado de “Mixtura”, que além do forró, vai passear por vários outros gêneros, regravando canções do próprio repertório e também as de outros artistas.

Além de Juliette, João Gomes, Felipe Amorim e Simone Mendes são outras vozes convidadas para o DVD, que foi gravado no ano passado em Recife.