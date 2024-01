Kéfera fica admirada com mudança corporal: ‘Estou muito forte’

Kéfera Buchmann dividiu com os seguidores o espanto ao perceber a transformação corporal, na madrugada desta quinta-feira, 4.

A atriz e influenciadora postou um vídeo nos stories do Instagram, no qual comenta o resultado após mudança radical no estilo de vida.

Desde o final de 2023, Kéfera está frequentando a academia de musculação e seguindo um plano alimentar. "Sai que estou no pump. Hoje foi dia de treinar ombro. Olha o tamanho da 'ombreta' dela. Caraca, muito forte", disse a artista em vídeo.