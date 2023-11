Neymar recebe alta após passar por cirurgia no joelho esquerdo

O jogador brasileiro Neymar recebeu alta na manhã deste sábado (4) de um hospital em Belo Horizonte. O atleta apresentou "boa evolução" após ter sido submetido a uma cirurgia no joelho na última quinta-feira, 2, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, "recebeu alta na manhã deste sábado do hospital Mater Dei", na capital mineira, "após nova avaliação" do médico responsável pela operação, Rodrigo Lasmar, informou a CBF em um comunicado.

Neymar, que foi operado após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, "teve uma boa evolução no pós-operatório", acrescenta a nota.