Cearense é finalista no Miss Terra 2023; final ocorre nesta sexta

Modelo cearense Morgana Carlos é finalista no concurso de beleza Miss Terra 2023

“Representar o meu País é um grande orgulho e sonho realizado, o qual eu esperei e para o qual me preparei por muitos anos, então estou feliz e grata”, afirma Morgana em entrevista ao portal F5.

A modelo cearense Morgana Carlos é finalista no Miss Terra 2023 . Concurso de beleza com foco no meio ambiente, a grande final do evento ocorre nesta sexta-feira, 22. Sendo realizado no Vietnã, a brasileira é forte candidata para o título.

Com 27 anos de idade, a cirurgiã-dentista nasceu em Icó, município localizado a 384 km de distância de Fortaleza. Morgana iniciou na carreira de modelo em 2016, tendo disputado no mesmo ano o Miss Universo Brasil, como representante do Ceará.

Morgana é considerada um dos principais nomes para receber a coroa do Miss Terra 2023. Caso a cearense ganhe, esta será a terceira vez que uma brasileira conquista o concurso de beleza. A primeira vencedora foi Priscilla Meirelles, em 2004, e Larissa Ramos, em 2009.

A final do concurso Miss Terra 2023 será realizada nesta sexta-feira, 22. O evento será transmitido ao vivo no canal do Youtube Miss Earth a partir das 9 horas.



