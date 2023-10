Carla Perez e Xanddy viajam para Aspen e comemoram casamento

São duas décadas de muito amor e cumplicidade. A dançarina Carla Perez, de 45 anos, e o cantor Xanddy, de 44, comemoraram 22 anos de casamento em uma viagem luxuosa para Aspen, nos Estados Unidos.

Eles, que já moram em Orlando, desembarcaram no estado do Colorado para celebrar a data com romance. Com um frio de 4°C, os dois pombinhos soteropolitanos brindaram com vinho nesta quarta-feira (25).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui