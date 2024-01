Roberto Justus comemora Natal após fim do tratamento do câncer

O apresentador Roberto Justus reuniu a família para comemorar antecipadamente o Natal. Ao lado da esposa Ana Paula Siebert, o empresário paulista celebrou a data com os filhos Ricardo, Luiza, Fabiana Justus e seus respectivos cônjuges, além de Rafaella Justus e Vicky e dos netos.

“Na nossa comemoração antecipada do Natal. Muito amor em família”, escreveu Roberto em publicação do Instagram feita no domingo, 17. Reunindo os membros da família, o momento acontece após o fim do tratamento do câncer de bexiga.

Anunciado no início do mês de novembro, Roberto Justus encerrou o tratamento da doença após um ano do diagnóstico. “Quanta sorte!”, afirmou Ana Paula Siebert junto a um carrossel de fotos com o marido e a filha.