Filhos de Mussum brigam por herança do ex-Trapalhão: ‘Dissimulado’

Augusto César, filho mais velho do Mussum, está em uma disputa contra o seu irmão mais novo por conta da herança do humorista. De acordo com o primogênito do ex-Trapalhão, Igor Palhano – o segundo filho de Mussum –, é “dissimulado” por desejar os bens do pai.

“Ninguém vive de Mussum, cada um [dos filhos] tem seu trabalho, tem sua correria. Ele quer viver disso, ele acha que vai resolver todos os problemas com isso e, sinto muito, mas ele vai se decepcionar”, revelou Augusto em entrevista ao Domingo Maior.

Em conversa exibida no domingo, 17, no programa da Record, o primeiro filho do ator detalha que Igor idealiza uma “herança milionária” deixada pelo pai, mas afirma que a fortuna “não existe, isso está no mundo dele”.