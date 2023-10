Cantor Leonardo aceita fazer teste de DNA de suposta filha, diz site

Jovem de 27 anos afirma ser filha de Leonardo; empresária do cantor sertanejo diz que o artista fará exame de DNA caso receba pedido judicial

A família do cantor Leonardo pode estar perto de receber uma nova integrante. Na segunda-feira, 9, a modelo paulista Dyane Akacio afirmou que é filha do cantor sertanejo. A informação foi compartilhada por Fabíola Reipert.

De acordo com a colunista, Dyane soube da possibilidade de ser filha de Leonardo após sua mãe biológica enviar uma carta relatando o nome do pai verdadeiro. A modelo nasceu no interior de São Paulo e foi adotada por uma nova família ainda criança.

Atualmente morando em Portugal, a jovem de 27 anos de idade conta que a mãe biológica está com câncer terminal e que a revelação da paternidade foi seu “último desejo”.