Cozinheiro do 'Mais Você' se queima ao vivo e reação viraliza

O cozinheiro Ícaro Theodoro abriu o airfryer e se assustou com o vapor quente; direção do "Mais Você" explicou que o cozinheiro não teve ferimentos e passa bem

Na segunda-feira, 2, o “Mais Você”, programa da Rede Globo comandado por Ana Maria Braga, teve um momento que pegou o público de surpresa e viralizou nas redes sociais.

No encerramento do programa, o cozinheiro Ícaro Theodoro foi tirar um papel alumínio de dentro do airfryer e acabou se queimando com o vapor quente. O momento ocorreu enquanto Ana Maria se despedia dos convidados Felipe Andreoli e Tati Machado, e Ícaro estava no fundo do espaço arrumando a cozinha.