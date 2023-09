Rifa beneficente premia vencedor com show de grupo de samba

Quem comprar um ponto da rifa concorre a duas horas de show privativo do grupo especializado em samba. Ação beneficente foi criada entre amigos

Formado por Mona Mendes (violão) e Patrícia Trajano (vocais), o Essas Mulheres costuma receber convidadas igualmente talentosas e esbanja simpatia, harmonia e um repertório escolhido a dedo para fazer todo mundo cair no samba.

Imagina ter disponível para si duas horas do fino do samba, tocado e cantado por uma dupla talentosa de mulheres ?

A dupla estará disponível por duas horas para quem ganhar a rifa solidária organizada em prol de Ângela e Ivana, que são amigas do grupo e da produtora de eventos Silvia Torres.

"Ângela e Ivana passaram por um acidente de carro há algumas semanas. Como elas são frequentadoras do Ciranda das Marias, que é um evento organizado por mim, decidimos fazer algo. Então o grupo Essas Mulheres se sensibilizou para 'serem rifadas' e ajudar as duas", explica Sílvia. Todos recursos obtidos com a venda dos pontos da rifa servirão para ajudar a dupla.

Rifa beneficente

Prêmio: 2 horas de show do grupo de samba Essas Mulheres

R$20 Para comprar: Pix para 11267717831

Pix para 11267717831 Sorteio: sábado, 23 de setembro

sábado, 23 de setembro Onde: Boteco Vintage (Rua Mestre Rosa, 176 - José Bonifácio)

