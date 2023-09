SBT lança game show com Celso Portiolli e Gabriel Cartolano; confira

"É um programa que vem fazendo sucesso no mundo. É promissor e tenho certeza absoluta que quem está em casa vai se apaixonar", afirmou o apresentador Celso Portiolli na coletiva de imprensa do programa "Topa Um Acordo Pague Menos", realizada nesta quarta-feira, 20, em São Paulo.

O projeto multimídia, desenvolvido pela Pague Menos em parceria com o SBT, a produtora Freemantel e a agência Lew'Lara/TBWA, é uma plataforma de vendas e será transmitido na TV e no YouTube a partir de outubro, com exibições às quartas-feiras.

Além de Celso, que conduz a atração, o evento também contou com a presença do apresentador Gabriel Cartolano, da vó-apresentadora Juliana Oliveira e do ator Renato Lima, que interpreta o personagem Encrenca.