Noiva emociona ao amamentar filha no altar durante o casamento

A influenciadora digital Karoline Kleine emocionou a web ao compartilhar, com seus seguidores do Instagram, um vídeo do momento em que ela amamentou a filha caçula durante a própria cerimônia de casamento, na última sexta-feira, 1º.

Kleine é mãe de três filhos, frutos da união com o ator Julio Rocha, conhecido por interpretar papéis em novelas da Globo como Duas Caras, Fina Estampa e Caras & Bocas.

Os dois casaram com uma celebração intimista que teve poucos convidados e a presença dos filhos José, de 4 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 3 meses, em Cancún, no México, no dia 29 de agosto.