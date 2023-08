Concurso de jumento ‘mais enfeitado’ acontece no interior do Ceará

Em sua 12ª edição, o concurso de jumento mais enfeitado do Ceará aconteceu no último sábado, 20, no distrito de Jordão, em Sobral. O evento acontece no último dia dos festejos de Nossa Senhora da Saúde, padroeira do distrito.

Com fantasias de Bob Marley a noiva, os animais desfilaram em uma passarela de areia cercado de espectadores. O concurso contou com pelo menos sete jurados que avaliaram a criatividade, a fantasia e adesenvoltura na produção dos animais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine