Ivete Sangalo viaja em jatinho particular avaliado em R$ 35 milhões

Ivete Sangalo desembarca no Rio de Janeiro para participar do Criança Esperança em jatinho que custa R$ 35 milhões

Com uma agenda de shows lotada, Ivete Sangalo tem viajado cada vez mais pelo Brasil. Com apresentação nesta segunda-feira, 7, no Rio de Janeiro, a cantora foi vista desembarcando no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na capital carioca, em um novo jatinho particular.

No modelo Dassault Falcon 50, de 1997, o avião executivo da artista baiana é avaliado em R$ 35 milhões. Sendo considerado um dos preferidos entre as celebridades, o jato particular possui espaço para até 12 passageiros e contém cadeiras em couro reclináveis, sendo dois assentos voltados para a frente e um divã de três lugares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O show de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro faz parte das gravações do Criança Esperança 2023, que será realizado no Riocentro, casa de eventos localizada na Barra da Tijuca. Na ocasião, Ivete também será apresentadora do programa, compartilhando o palco com Marcos Mion.



LEIA TAMBÉM Marcelo Sangalo posa com pai e Ivete reage: 'Avisa antes'

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui