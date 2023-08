Frank Aguiar corta cabelo ao vivo e mostra resultado de harmonização

Frank Aguiar cortou o cabelo durante programa do SBT; cantor tinha cabelo longo há 30 anos

O cantor piauiense Frank Aguiar passou por uma transformação no visual. Conhecido por ter cabelos longos durante toda a carreira, o músico cortou os fios ao vivo nesta quinta-feira, 3, durante o programa “Fofocalizando”, do SBT.

“Se eu me arrepender, daqui dois… três anos cresce de novo”, disse o artista, conhecido pelos hits “Morango do Nordeste”, “Moto táxi”, “Esperando na janela” e outros sucessos do forró.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o corte, a apresentadora Chris Flores questionou o músico sobre como estão sendo os primeiros momentos com o novo visual. “A sensação é realmente de se permitir. Estou com carinha de 33 agora”, brincou o artista de 52 anos de idade.

Stenio Garcia mostra harmonização facial na TV e choca web; VEJA

O corte de cabelo foi realizado para comemorar o resultado da harmonização facial, que também foi revelado durante o programa do SBT.



#Exclusivo!!!



Transformação TOTAL!!! Olha só o resultado!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/8xH1BDomsu

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui