Inteligência artificial cria ‘mulher mais bonita’ de cada país; veja

Da Bolívia, Brasil, Coreia do Norte e Congo, conheças as mulheres "mais bonitas" de mais de 100 países, geradas por inteligência artificial

Os avanços da tecnologia têm se mostrado cada vez mais surpreendentes. Após a repercussão dos “homens mais bonitos de cada país” criados por uma inteligência artificial (IA), chegou a vez das mulheres de cada nação serem geradas artificialmente.

Com o auxílio do Midjourney, gerador de imagens com IA, o StyleSeat, site especializado em beleza e bem-estar, gerou imagens de mulheres de mais de 100 países, que foram consideradas o ápice da beleza de suas respectivas nações.

De acordo com o portal, a “beleza é um conceito subjetivo com diversas definições moldadas por contextos culturais" e afirmaram que o resultado gerado pela IA não pode ser comparado com a percepção humana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA Ainda somos os mesmos? Vídeo com Elis Regina de IA aprofunda debates sobre tecnologia

“Não estamos comparando a percepção da IA com a percepção humana, mas explorando se a IA pode replicar os diversos padrões de beleza interpretados pelos humanos em todo o mundo”, explicam.

Nas imagens das “mulheres mais bonitas”, estão representados 100 países, como Bolívia, Cuba, Dinamarca, Grécia, Japão, Itália, Marrocos, Nigéria, Coréia do Norte, Arábia Saudita, Peru e Suécia. O Brasil também teve a imagem da “mulher mais bonita” criada pela IA.

Confira as fotos da “Mulher mais bonita” de cada país:



Mulher "mais bonita" da Arábia Saudita, gerada por inteligência artificial Crédito: StyleSeat/Divulgação

Ao contrário das imagens dos “homens mais bonitos” geradas pela inteligência artificial, as mulheres foram retratadas de corpo inteiro. Segundo o site, isso indica que “a IA está programada para reconhecer uma variedade de trajes”.

O StyleSeat também detalha que a “IA não associa estritamente beleza ao uso de cosméticos pesados”, pois, nas imagens, as mulheres aparecem com pouca ou nenhuma maquiagem.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui