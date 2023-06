Rebelde: que horas começa hoje (28/06), resumo e onde assistir

A novela Rebelde está sendo reprisada pelo canal SBT. A trama, que fez muito sucesso na emissora entre os anos de 2005 e 2006, retornou neste ano de 2023. A emissora exibe hoje, quarta-feira, 28 de junho (28/06), o 13º capítulo da novela Rebelde, produção que substitui Marisol nas tardes do SBT.

Com cerca de três temporadas e 440 capítulos, a trama criada por Pedro Damián é uma adaptação da novela argentina Rebelde Way, de Cris Morena. A obra reúne nomes como Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez.

Rebelde: novela é reexibida pelo SBT; VEJA horário e curiosidades

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A trama é conhecida por acompanhar a vida dos jovens que estudam no renomado colégio Elite Way, principalmente a vida de seis adolescentes que compartilham a paixão pela música.



A novela também apresenta os dramas típicos da vida de um adolescente, como conflitos internos, relacionamentos amorosos complicados, desentendimentos, além da busca pelos sonhos.

Rebelde: que horas começa hoje (28/06), horário e onde assistir

A novela Rebelde é exibida na TV aberta pelo SBT. Hoje, quarta, 28 de junho (28/06), a transmissão começa às 14 horas e 15 minutos (horário de Brasília), logo após Chiquititas.

Para assistir a telenovela de forma online, é só acessar o site do SBT vídeos e clicar na novela Rebelde, que os capítulos do dia são disponibilizados.

Rebelde da Netflix: 3º temporada de reboot é cancelada, diz ator; CONFIRA

Rebelde: resumo do 13º capítulo da novela



Miguel beija Mia no meio de uma discussão entre os dois. O jovem afirma após o beijo que não foi ele que pediu para Giovanni mexer nas coisas dela. Mia pede uma trégua para o Miguel e diz que o jovem não existe para ela. Diego conta ao diretor do Elite Way que Roberta esconde um menino em seu quarto. Roberta nega tudo.

Roberta diz para Marcelino que ele não pode ficar mais escondido no quarto e o menino encontra um caminhão abandonado para ficar. Roberta promete visitar e levar coisas para que o menino se sinta bem. O professor de ética diz que o trabalho que mais gostou foi o da Roberta e pede que o leia em voz alta. Pai de Diego entra na sala no momento que Roberta ia começar a ler. A estudante fica nervosa com a presença de Leon.

(Programação sujeita a alteração por cortes da emissora)