Pedro Sampaio assume namoro com modelo: ‘Meu coração tem dono’

Após meses de especulações e flagras de paparazzis, o DJ Pedro Sampaio assumiu estar namorando, nesta quarta-feira, 31. O modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke é apontado como o novo romance do artista.

Durante a 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, no Rio de Janeiro. Pedro foi questionado quanto ao seu estado civil atual, o artista não hesitou e respondeu: "Estou namorando. Meu coração tem dono", disse em entrevista ao Gshow.

A afirmação acontece após o DJ ser flagrado diversas vezes com o atleta, Henrique Meinke. Pedro aguçou a curiosidade do público desde de que declarou sua bixessualidade durante o Lollapalooza 2023, em março, ao exibir um vídeo no telão do palco homenageando personalidades LGBTQIA+ e suas orientações sexuais e identidades de gênero.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também conhecido por seu envolvimento com a influenciadora Gkay e a cantora Anitta, Pedro comentou os preconceitos que existem em torno de sua orientação sexual.

“Tem toda uma questão de preconceito, é uma coisa muito agressiva. Para mim, sinto que foi delicado, mas me senti mais forte. Recebi muito amor nas redes sociais. E o bissexual fica em um lugar que não tem uma visão muito esclarecida do grande público. Procurei deixar isso bem claro para a galera", disse.



Sobre o assunto Sabrina Sato vive romance com ex-bbb Paulo André, diz colunista

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui