Sabrina Sato e João Vicente juntos? Casal aposta em novo projeto

Recém solteira, Sabrina Sato tem chamado atenção do público que aguarda informações de seu próximo relacionamento. A apresentadora e o ator Duda Nagle se separaram em março, após sete anos de relacionamento, que rendeu uma filha de quatro anos de idade.

Entre os possíveis affairs, os fãs de Sabrina torcem para a volta do casal formado por ela e o ator e também apresentador João Vicente. Em 2013, os dois tiveram um relacionamento que durou cerca de dois anos.

Sabrina Sato e João Vicente estão juntos para novo projeto Crédito: Reprodução/Twitter

Sabendo da torcida para o retorno do casal, Sabrina compartilhou uma foto com João Vicente que despertou suspeitas. “Tô doida para contar para vocês! Né, João Vicente de Castro?”, escreveu a ex-BBB, na publicação compartilhada em seu perfil no Twitter nesta sexta-feira, 19.

O reencontro do casal é para anunciar o novo programa da Rede Globo. Intitulado “Let Love = Deixe Amar”, a produção da GloboPlay com o Multishow será o novo reality sobre relacionamentos. A data para a estreia da produção ainda não foi informada, mas deve ser lançada ainda este ano.



