MC Mirella anuncia gravidez com Dynho após separação conturbada

Cantora MC Mirella tinha se separado de Dynho Alves após o comportamento do dançarino no reality show A Fazenda

Depois de anunciar o fim do casamento com Dynho Alves no final de 2021, a cantora MC Mirella revelou, nesta quinta-feira, 11, que está grávida do primeiro filho com ex-marido, que virou atual novamente.



A funkeira, que teve as desavenças com Sthe Matos durante "A Fazenda 21" devido ao comportamento do companheiro com a baiana, decidiu deixar a situação de lado e voltou com o cantor, formando a família Alves. Durante o programa da Record TV, Dynho e Sthe viveram amizade muito próxima.



"Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado! Obrigada, Cimed, por fazer parte desse momento tão especial pra nós!", contou a cantora no Instagram.



Entretanto, mais cedo, durante o programa "Fofocalizando", o jornalista Leo Dias decidiu expor a gravidez da cantora antes da própria artista. MC Mirella, então, contou que iria processar o apresentador por ter dado a notícia.



Meses antes, a cantora foi criticada por ter voltado com o ex-marido e decidiu "mandar a real" para os seguidores sobre sua vida privada.



"Até parece que vou ficar vivendo do jeito que vocês querem, eu vou fazer o que eu quiser porque a vida é minha", falou.

