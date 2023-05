Chris Brown e Usher brigam em festa nos Estados Unidos

Os músicos Chris Brown e Usher brigaram durante uma festa em Los Angeles, nos Estados Unidos; testemunhas afirmaram que Usher apareceu com o nariz sangrando

Os cantores estadunidenses Usher e Chris Brown brigaram durante uma festa, realizada no último sábado, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação da discussão entre os artistas foi compartilhada pelo TMZ, site de notícias de famosos dos EUA.

De acordo com o portal, Usher estava na festa de aniversário de Chris Brown, que foi comemorado em um ringue de patinação. O desentendimento entre os amigos iniciou após Chris tentar conversar com Teyana Taylor, mas foi ignorado pela modelo e dançarina.

O dono dos hits “With you” e “Kiss Kiss” gritou com a moça e Usher foi defendê-la. Foi quando os músicos começaram a discutir e saíram do local. Na volta, testemunhas disseram que Usher reapareceu com o nariz sangrando.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui