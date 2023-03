BBC pede que funcionários apaguem TikTok por temer uso de dados

A rede britânica BBC informou, nesta segunda-feira (20), que havia pedido a seus funcionários que apagassem o aplicativo TikTok de seus dispositivos corporativos, exceto por necessidade profissional, em um contexto de endurecimento de medidas contra a plataforma chinesa no Ocidente, temendo uma coleta de dados.

O grupo informou ter enviado no domingo uma mensagem a seu quadro de funcionários que dizia: "Não recomendamos a instalação do TikTok em dispositivos corporativos da BBC a não ser que haja uma razão profissional justificada". Caso contrário, o app "deve ser apagado".

As autoridades ocidentais estão adotando uma abordagem cada vez mais firme com relação a esse aplicativo, de propriedade da empresa ByteDance, com sede em Pequim, alegando o receio de que as autoridades chinesas obtenham acesso a dados de usuários do mundo todo.

O Reino Unido anunciou na quinta-feira a proibição imediata do TikTok nos dispositivos governamentais por motivos de segurança, em linha com ações similares da União Europeia e dos Estados Unidos.

A BBC leva a segurança de seus sistemas, dados e pessoal "incrivelmente a sério", afirmou à AFP a companhia, que esclareceu que, embora o uso da plataforma esteja liberado para propósitos editoriais e de marketing, seguirá "monitorando e avaliando a situação".

Por sua vez, a ByteDance insistiu em várias ocasiões que não coleta dados nem os compartilha com Pequim.

