Viih Tube faz ensaio fotográfico da gestação nua ao lado Eliezer

A youtuber e influenciadora Viih Tube compartilhou nas redes sociais, neste domingo, 19, um ensaio fotográfico nua e exibindo o barrigão de final de gestação ao lado do namorado, o ex-BBB Eliezer.

O ensaio foi feito para a revista Caras, para quem o casal deu uma entrevista contando sobre a reta final da espera pela filha Lua.

Viih Tube e Eliezer, que aguardam o nascimento da primeira filha, compartilham suas rotinas enquanto esperam a chegada da menina. Eles contaram detalhes que vão desde a evolução da barriga até a preparação do quartinho da bebê.

Apesar de estar no sétimo mês da gestação, já na reta final, Viih Tube recebe muitos comentários em suas publicações que brincam com a sensação de que a gravidez da atriz esteja longa. "Como a lombar está sobrevivendo aos 36 meses de gestação?", brinca fã da ex-BBB.

No Twitter é possível ver algumas publicações que brincam com a duração da gravidez da ex-BBB.

a viihtube tá grávida faz 12 meses https://t.co/7epE6cPW4U — luscas (@luscas) March 19, 2023

O bbb já começou, já teve gente expulsa, a Claudia Raia já ganhou neném, o Lula já tomou posse, o carnaval já acabou mas a Viih tube não pariu e o Coldplay não vai embora https://t.co/IQKEt8V8cb — instagram: brunafeia (@brunafeia) March 19, 2023

o filho da viih tube já vai nascer com ensino superior completo https://t.co/aghbDl8tI6 — william (@estranhodaturma) March 20, 2023

Mesmo com as brincadeiras, vale lembrar que o tempo gestacional da influenciadora é normal. O parto de Lua está previsto para acontecer ainda no primeiro semestre deste ano.

O casal participou do Big Brother Brasil em edições diferentes: Viih Tube em 2021, Eliézer em 2022.

