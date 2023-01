Fábio Porchat termina casamento após divergências sobre filhos

O humorista Fábio Porchat anunciou através das redes sociais nesta sexta-feira, 13 de janeiro, o fim do casamento com a produtora Nataly Mega. O casal estava junto há oito anos e se casaram em 2017. Através do texto publicado, Porchat explicou que o término foi motivado por divergências sobre ter filhos.

"Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado", escreveu.

O humorista ainda afirmou que desde novembro o casal estava em crise e ia esperar até depois do carnaval para fazer o anúncio do fim do casamento publicamente, mas após a notícia vazar, decidiram adiantar o pronunciamento.

Ele declarou que "o carinho e a admiração mútua permanecerão" e que os dois continuarão trabalhando juntos, já que há um filme em andamento, produzido pela Framboesa, empresa de Nataly, em que Porchat é ator principal. "Seguiremos juntos mesmo separados", reforçou. "Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!", encerrou a publicação.

Confira o texto completo:

